Scuola, parte concorso straordinario: in 64mila per 32mila posti. Sindacati: "Una follia" (Di giovedì 22 ottobre 2020) Con i primi 1.645 candidati su 64.563 e nonostante le polemiche, prende il via oggi alle 8 il concorso straordinario per la Scuola secondaria di primo e secondo grado, riservato agli insegnanti che hanno già almeno 36 mesi di servizio. A bando 32.000 posti. Non tutti i partecipanti svolgeranno la prova oggi. I candidati sono suddivisi per classi di concorso e su più giornate in osservanza delle norme anti-covid. Le prove andranno avanti fino al prossimo 16 novembre. Ma i Sindacati Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda protestano: "Questo concorso è una follia fatto in questo momento di pandemia e il rischio è che ci siano enormi contenziosi". (LO SPECIALE Scuola). Leggi su tg24.sky (Di giovedì 22 ottobre 2020) Con i primi 1.645 candidati su 64.563 e nonostante le polemiche, prende il via oggi alle 8 ilper lasecondaria di primo e secondo grado, riservato agli insegnanti che hanno già almeno 36 mesi di servizio. A bando 32.000. Non tutti icipanti svolgeranno la prova oggi. I candidati sono suddivisi per classi die su più giornate in osservanza delle norme anti-covid. Le prove andranno avanti fino al prossimo 16 novembre. Ma iCgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda protestano: "Questoè unafatto in questo momento di pandemia e il rischio è che ci siano enormi contenziosi". (LO SPECIALE).

