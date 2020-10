Scuola, al via il maxi concorso per il reclutamento di 32mila insegnanti. Iniziate oggi le prove per i primi 1.645 candidati degli oltre 64mila iscritti (Di giovedì 22 ottobre 2020) Al via il maxi concorso per il reclutamento di 32mila insegnanti della secondaria di primo e secondo grado. oggi è il turno dei primi 1.645 candidati dei 64.563 iscritti. Le prove selettive previste dal concorso si tengono in 171 aule selezionate in tutte le province italiane. Nelle scorse settimane il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, aveva più volte ribadito che questo concorso si sarebbe svolto in sicurezza, candidati dislocati sul territorio, in piccoli gruppi per evitare assembramenti. Le convocazioni dei candidati sono state pubblicate sui siti web degli Uffici Regionali Scolastici e per ogni regione ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 22 ottobre 2020) Al via ilper ildidella secondaria di primo e secondo grado.è il turno dei1.645dei 64.563. Leselettive previste dalsi tengono in 171 aule selezionate in tutte le province italiane. Nelle scorse settimane il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, aveva più volte ribadito che questosi sarebbe svolto in sicurezza,dislocati sul territorio, in piccoli gruppi per evitare assembramenti. Le convocazioni deisono state pubblicate sui siti webUffici Regionali Scolastici e per ogni regione ...

