Quanto costano davvero i tamponi? (Di giovedì 22 ottobre 2020) (foto: H Vesna/Pixabay)Facciamo sempre più tamponi, dovremmo farne di più e non ne facciamo abbastanza: il test diagnostico rinofaringeo di sfregamento è di gran lunga il più chiacchierato (e il più efficace) nel valutare la positività di una persona al Sars-Cov-2. Non a caso siamo passati dalle poche migliaia di tamponi al giorno fatti a marzo ai circa 150mila degli ultimi giorni, probabilmente comunque insufficienti a tracciare con precisione come sta circolando l’infezione ma anche segno di uno sforzo non da poco per il nostro sistema sanitario. Come abbiamo già raccontato più volte qui su Wired poi, a oggi esistono due diverse tipologie di tampone, identiche nell’esecuzione sul paziente ma diverse nell’analisi. Una rapida o veloce, che consiste di un test antigenico ... Leggi su wired (Di giovedì 22 ottobre 2020) (foto: H Vesna/Pixabay)Facciamo sempre più, dovremmo farne di più e non ne facciamo abbastanza: il test diagnostico rinofaringeo di sfregamento è di gran lunga il più chiacchierato (e il più efficace) nel valutare la positività di una persona al Sars-Cov-2. Non a caso siamo passati dalle poche migliaia dial giorno fatti a marzo ai circa 150mila degli ultimi giorni, probabilmente comunque insufficienti a tracciare con precisione come sta circolando l’infezione ma anche segno di uno sforzo non da poco per il nostro sistema sanitario. Come abbiamo già raccontato più volte qui su Wired poi, a oggi esistono due diverse tipologie di tampone, identiche nell’esecuzione sul paziente ma diverse nell’analisi. Una rapida o veloce, che consiste di un test antigenico ...

