Palermo, dubbio Catanzaro: dopo i dieci positivi si va in bolla. La situazione

"Palermo, dopo i 10 positivi si va in bolla". Titola così l'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', che punta i riflettori in casa Palermo. Nella giornata di ieri doveva andare in scena la sfida tra la compagine rosanero e la Turris, valida per la sesta giornata del campionato di Serie C - Girone C; gara rinviata poco prima del fischio d'inizio. Una lunga giornata iniziata con il rilevamento di alcuni positivi tra i calciatori dopo i tamponi svolti martedì. Per questo motivo, come da regolamento, il match era stato posticipato alle 18.30 in attesa dell'esito del nuovo ciclo di tamponi. Esito arrivato poco prima delle 16, con i positivi che erano saliti a dieci (nove giocatori e il tecnico Roberto Boscaglia).

