Le Iene | ecco cosa ha scoperto Giulio Golia sull’app Immuni

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Nell’ultima puntata de Le, il conduttoreha realizzato un servizio sull’app, dopo essere risultato positivo al coronavirus come la collega Alessia Marcuzzi. Come sempre, l’inchiesta mostrata durante la trasmissione di Italia 1 è destinata a scatenare polemiche, oltre a invitare a un’attenta riflessione sull’efficacia o meno dello strumento che il governo italiano ha indicato come tra i più importanti per il tracciamento dei nuovi casi positivi e di chi può esserne venuto a contatto. Il servizio disuha raccontato la sua odissea nel caricamento dei dati sull’app, dopo essere risultato positivo al tampone, rivelando di aver ...