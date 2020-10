Giro d’Italia 2020: Joao Almeida crolla, ma non affonda e salva la top5 (Di giovedì 22 ottobre 2020) Sin dall’inizio di questo Giro d’Italia 2020 la diciottesima tappa da Pinzolo a Laghi di Cancano passando per il terribile Passo dello Stelvio era designata come la frazione decisiva, per Joao Almeida è stato così. Il portoghese ha dovuto dire addio alla sua Maglia Rosa dopo ben quindici giorni. Insostenibile il ritmo tenuto da Tao Geoghegan Hart e Jai Hindley anche se poi a strappargli il simbolo del primato è stato Wilco Kelderman. I primi tre della generale sono racchiusi in soli 15” sintomo del grande equilibrio di questo Giro d’Italia 2020. Almeida ha lottato come un leone ma si è staccato troppo presto, salendo del suo passo e sfruttando al massimo il lavoro di un encomiabile Fausto ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 ottobre 2020) Sin dall’inizio di questod’Italiala diciottesima tappa da Pinzolo a Laghi di Cancano passando per il terribile Passo dello Stelvio era designata come la frazione decisiva, perè stato così. Il portoghese ha dovuto dire addio alla sua Maglia Rosa dopo ben quindici giorni. Insostenibile il ritmo tenuto da Tao Geoghegan Hart e Jai Hindley anche se poi a strappargli il simbolo del primato è stato Wilco Kelderman. I primi tre della generale sono racchiusi in soli 15” sintomo del grande equilibrio di questod’Italiaha lottato come un leone ma si è staccato troppo presto, salendo del suo passo e sfruttando al massimo il lavoro di un encomiabile Fausto ...

giroditalia : ??? A legend that comes from afar. It’s Stelvio climb day, once again the judge of #Giro. ??? Una leggenda che nasc… - giroditalia : ??? The 2020 #Giro d’Italia, Cima Coppi: her majesty Passo dello Stelvio. ??? La Cima Coppi del #Giro d'Italia 2020:… - giroditalia : Buonanotte dal Giro d'Italia ?? Powered by @ENIT_italia #Giro - zazoomblog : Giro d’Italia 2020: bilancio modesto per i colori azzurri. Nibali e Masnada nella top10 esce Pozzovivo - #d’Italia… - ChristianPayto5 : RT @Cyclingnewsfeed: Matteo Spreafico out of Giro d'Italia after doping positive Italian Vini Zabù rider positive for SARM ostarine on sta… -

Ultime Notizie dalla rete : Giro d’Italia Corsa alla Champions League, le squadre favorite Fortune Italia