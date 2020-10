Future USA, deboli aspettando Wall Street (Di giovedì 22 ottobre 2020) (Teleborsa) – I Future USA si muovono con debolezza anticipando una partenza cauta per la borsa di Wall Street, tra circa mezz’ora, mentre l’accordo sul nuovo piano di stimoli americani è ancora in stallo. Il contratto sul Dow Jones lima lo 0,16% a 28.088 punti, mentre quello sullo S&P 500 segna un -0,20% a 3.425 punti. Debole anche il contratto sul Nasdaq che cede lo 0,18% a 11.669 punti. Sul fronte macro, è già stato diffuso il dato sulle richieste di sussidio alla disoccupazione, negli USA, che ha registrato una contrazione inattesa delle domande. Dopo la partenza di Wall Street sono attese le statistiche sulla fiducia dei consumatori statunitensi, la vendite di case esistenti ed il Leading indicator. Leggi su quifinanza (Di giovedì 22 ottobre 2020) (Teleborsa) – IUSA si muovono con debolezza anticipando una partenza cauta per la borsa di, tra circa mezz’ora, mentre l’accordo sul nuovo piano di stimoli americani è ancora in stallo. Il contratto sul Dow Jones lima lo 0,16% a 28.088 punti, mentre quello sullo S&P 500 segna un -0,20% a 3.425 punti. Debole anche il contratto sul Nasdaq che cede lo 0,18% a 11.669 punti. Sul fronte macro, è già stato diffuso il dato sulle richieste di sussidio alla disoccupazione, negli USA, che ha registrato una contrazione inattesa delle domande. Dopo la partenza disono attese le statistiche sulla fiducia dei consumatori statunitensi, la vendite di case esistenti ed il Leading indicator.

