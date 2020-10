Europa League, Celtic-Milan 1-3: gol di Krunic, Diaz e Hauge (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tre gol, tre punti. E il Milan allunga la sua serie vincente. Erano servite altre tre vittorie per presentarsi a Glasgow nel debutto dei gironi: tre successi in altrettanti turni preliminari. Una ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tre gol, tre punti. E ilallunga la sua serie vincente. Erano servite altre tre vittorie per presentarsi a Glasgow nel debutto dei gironi: tre successi in altrettanti turni preliminari. Una ...

OptaPaolo : 2000 - Sandro Tonali è il primo giocatore italiano ???? nato negli anni 2000 a scende in campo da titolare in un matc… - SkySport : ?? EUROPA LEAGUE ?? ? CELTIC – MILAN 1-3 Risultato finale ? ? #Krunic (14') ? #BrahimDiaz (42') ? #Elyounoussi (76')… - GoalItalia : Milan ???? Napoli ?? Roma ???? Italia all'assalto dell'Europa League ???????? - Rossonero__1899 : RT @OptaPaolo: 2000 - Sandro Tonali è il primo giocatore italiano ???? nato negli anni 2000 a scende in campo da titolare in un match tra Eur… - tuttosport : #CelticMilan 1-3: #Pioli vince ancora, gol di #Krunic, #BrahimDiaz e #Hauge ?? -