E con il Covid arrivò l’apocalisse. Pazzi sì ma con la mascherina (Di giovedì 22 ottobre 2020) Roberto Di Matteo In un mondo folle in cui sembra che l'apocalisse sia sempre più vicina, il Covid sembra essere diventato il collante dell'umanità. Pazzi sì ma con la mascherina, in rispetto dei decreti E con il Covid arrivò l’apocalisse. Eh sì. È un periodo strano quello in cui viviamo, di un’epoca strana, in un mondo sempre più strano. La tv ormai da tempo ci ha abituati a tutto, imponendoci nuovi canoni del (cattivo) gusto e sdoganando il trash come prodotto di consumo quotidiano. Poi è arrivato il web che in tempi brevissimi ha guidato l’essere umano dalla rivoluzione all’involuzione, dando voce alle peggiori pulsioni della specie. L’internauta si è presto trasformato in filosofo, scienziato, analista ed esperto di ogni ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 22 ottobre 2020) Roberto Di Matteo In un mondo folle in cui sembra che l'apocalisse sia sempre più vicina, ilsembra essere diventato il collante dell'umanità.sì ma con la, in rispetto dei decreti E con ilarrivò l’apocalisse. Eh sì. È un periodo strano quello in cui viviamo, di un’epoca strana, in un mondo sempre più strano. La tv ormai da tempo ci ha abituati a tutto, imponendoci nuovi canoni del (cattivo) gusto e sdoganando il trash come prodotto di consumo quotidiano. Poi è arrivato il web che in tempi brevissimi ha guidato l’essere umano dalla rivoluzione all’involuzione, dando voce alle peggiori pulsioni della specie. L’internauta si è presto trasformato in filosofo, scienziato, analista ed esperto di ogni ...

matteosalvinimi : Rissa tra immigrati nel centro di accoglienza di Siculiana, ad Agrigento, con un poliziotto ferito e portato in osp… - petergomezblog : Covid, i medici di famiglia alle prese a Milano con la seconda ondata: “100 chiamate al giorno, pazienti in attesa… - Corriere : Covid e banconote, 9 milioni di italiani non useranno più il contante per paura del con... - SerraniAle : @sscnapoli Egregio @realvarriale dopo giorni a gonfiarci le palle con il “modesto Kiev” cosa ne pensa di questo top… - mauriziobonanno : RT @pignamontero: a tavolino o... con una squadra olandese decimata dal COVID -

Ultime Notizie dalla rete : con Covid “Con il Covid a rischio 1 milione di posti nelle piccole e medie imprese Il Fatto Quotidiano Riccardi: «Il sistema è sotto stress. Serve responsabilità senza cadere nel panico»

L'assessore rilancia la necessità di reclutare personale per il tracciamento dei positivi. «Possiamo fare ancora più tamponi, ma serve anche l’aiuto dei medici di base» ...

Covid-19. Nuove disposizioni per accesso negli ospedali iblei

Inoltre, i Responsabili dei reparti ospedalieri e delle strutture di cura, in considerazione della impossibilità di accesso alle strutture sanitarie, organizzeranno, giornalmente, in orari concordati, ...

L'assessore rilancia la necessità di reclutare personale per il tracciamento dei positivi. «Possiamo fare ancora più tamponi, ma serve anche l’aiuto dei medici di base» ...Inoltre, i Responsabili dei reparti ospedalieri e delle strutture di cura, in considerazione della impossibilità di accesso alle strutture sanitarie, organizzeranno, giornalmente, in orari concordati, ...