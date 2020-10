Coronavirus | la resa colpevole dei Governatori

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Ha iniziato Vincenzo De Luca. Lo hanno seguito Attilio Fontana, Nicola Zingaretti ed anche il Governatore della Basilicata, Vito Bardi: chiamare il coprifuoco e associarci la chiusura parziale delle scuole superiori, elevando la Dad (che oggi si chiama Did), anche se il Governatore della Campania all’inizio ha chiuso tutto. Sono dichiarazioni di impotenza politica, di superficialità, di mancata organizzazione e programmazione, ma che, guarda caso, vanno a colpire l’unica attività veramente organizzata oggi in Italia, la scuola (non mancano eccezioni negative, naturalmente, ma se fossimo al 100% dell’eccellenza saremmo in un altro Paese). Una scorciatoia sin troppo facile. Seghiamo la scuola, prima di mettere i propri dipendenti in quasi totale smart working, ma soprattutto non avendo mai risposto sufficientemente su cosa si doveva fare e non è ...