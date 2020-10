Avanti un altro, Sonia Bruganelli preoccupa i fan: dubbi sulla trasmissione di Paolo Bonolis (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il popolare e tanto amato programma Avanti un altro preserale campione d’ascolti di Canale 5 condotto e realizzato da Paolo Bonolis insieme ai suoi fedeli collaboratori, sta per ripartire. Il format sospeso in seguito all’emergenza Coronavirus e adattatosi come molti altri programma alla normativa vigente per fronteggiare l’emergenza pandemia ha ripreso le sue registrazioni e … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il popolare e tanto amato programmaunpreserale campione d’ascolti di Canale 5 condotto e realizzato dainsieme ai suoi fedeli collaboratori, sta per ripartire. Il format sospeso in seguito all’emergenza Coronavirus e adattatosi come molti altri programma alla normativa vigente per fronteggiare l’emergenza pandemia ha ripreso le sue registrazioni e … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

