Vuelta a España 2020 | Primoz Roglic rafforza la maglia rossa Lo sloveno in formissima dopo lo schiaffo del Tour

Leggi su oasport

(Di mercoledì 21 ottobre 2020)il sigillo sull’Alto de Arrate in occasione della tappa inaugurale dellaa España, quest’oggi lasi è portato a casa un ottimo secondo posto sul traguardo di Lekunberri, al termine di una frazione dura, contraddistinta da un finale insidioso, e fortemente guidata da una Movistar più agguerrita che mai. Purtroppo la formazione di, ossia la Jumbo-Visma, ha ‘perso’ per strada Tom Dumoulin, il secondo capitano designato, ma ha trovato in Sepp Kuss e George Bennett due fidi scudieri per proteggere al meglio il leaderstretto nella morsa degli iberici. Per conto suosi è sempre mostrato molto ...