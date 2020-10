Stragi Falcone e Borsellino, ergastolo al boss mafioso latitante Matteo Messina Denaro (Di mercoledì 21 ottobre 2020) La notizia arriva a tarda sera, in coda a una giornata di attesa. La Corte d'Assise di Caltanissetta , presieduta da Roberta Serio, dopo oltre 14 ore di camere di consiglio, ha condannato all'... Leggi su leggo (Di mercoledì 21 ottobre 2020) La notizia arriva a tarda sera, in coda a una giornata di attesa. La Corte d'Assise di Caltanissetta , presieduta da Roberta Serio, dopo oltre 14 ore di camere di consiglio, ha condannato all'...

Agenzia_Ansa : #Stragi '92: ergastolo al boss mafioso latitante Matteo Messina #Denaro. Ricercato dal 1993 è tra i responsabili de… - repubblica : Stragi Falcone e Borsellino, ergastolo per Messina Denaro. Anche lui fra i mandanti delle bombe del 1992 - Open_gol : Il boss latitante Messina Denaro condannato all'ergastolo per le stragi di Capaci e di Via D'Amelio in cui persero… - Angela23763271 : RT @repubblica: Stragi Falcone e Borsellino, ergastolo per Messina Denaro. Anche lui fra i mandanti delle bombe del 1992 - AnnaCongelata6 : Stragi Falcone e Borsellino, ergastolo al boss mafioso latitante Matteo Messina Denaro -