Sonia Bruganelli fa vedere la camera di casa Bonolis e apriti cielo: "Ma vivi in un bunker?" (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Altra polemica ai danni di Sonia Bruganelli. Ormai si sa, la moglie di Paolo Bonolis finisce nel mirino degli hater tutte le volte che pubblica un contenuto sul suo profilo Instagram. Basta una semplice foto per scatenare una pioggia di commenti al veleno che si ripete quasi ciclicamente, e che si è accentuata nel periodo post lockdown. Pochi giorni fa la bufera per un selfie con alcuni amici che Sonia ha condiviso con i suoi utenti. Lei, come sempre, appare felice e sorridente così come lo sono anche "gli ospiti" della foto. Ma è qui che scattano le accuse. Il popolo del web l'ha asfaltata non avrebbe rispettato le regole imposte dal Dpcm. "Una curiosità. Immagino che tutti quelli nella foto sono congiunti, vero?", chiede uno con vena polemica.

