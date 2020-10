Omicidio Lorena Quaranta: la laurea alla memoria per la giovane vittima (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Anche se non in carne ed ossa, oggi, Lorena Quaranta, uccisa dal fidanzato durante la quarantena, ha coronato il proprio sogno: è stata proclamata dottoressa in Medicina e Chirurgia. PhotoCredit: dal web L’Omicidio di Lorena Quaranta A Furci Siculo, in provincia di Messina, lo scorso 31 marzo, si è consumato l’ennesimo episodio di femminicidio. La vittima è una ragazza di appena 27 anni, Lorena Quaranta, ed il carnefice è il suo fidanzato, Antonio De Pace. I due, conviventi da tre anni, erano entrambi studenti di medicina; lui, durante la quarantena, l’ha strangolata nel loro appartamento in seguito ad un litigio. Con gli inquirenti De Pace ha provato a giustificarsi dicendo che lei gli aveva ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Anche se non in carne ed ossa, oggi,, uccisa dal fidanzato durante la quarantena, ha coronato il proprio sogno: è stata proclamata dottoressa in Medicina e Chirurgia. PhotoCredit: dal web L’diA Furci Siculo, in provincia di Messina, lo scorso 31 marzo, si è consumato l’ennesimo episodio di femminicidio. Laè una ragazza di appena 27 anni,, ed il carnefice è il suo fidanzato, Antonio De Pace. I due, conviventi da tre anni, erano entrambi studenti di medicina; lui, durante la quarantena, l’ha strangolata nel loro appartamento in seguito ad un litigio. Con gli inquirenti De Pace ha provato a giustificarsi dicendo che lei gli aveva ...

