Non vuole indossare mascherina: sputa addosso ai poliziotti (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Quando i poliziotti lo hanno invitato a indossare la mascherina, ha perso il controllo, aggredendo gli agenti, sputando contro di loro e cercando di fuggire. Così ieri mattina, in via Cesare Cantù all'... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Quando ilo hanno invitato ala, ha perso il controllo, aggredendo gli agenti,ndo contro di loro e cercando di fuggire. Così ieri mattina, in via Cesare Cantù all'...

borghi_claudio : Forse non è chiaro che se si vuole che la gente stia a casa c'è un unico modo per farlo: pagarla. Gli statali e i p… - FMCastaldo : Sinceramente mi rattrista molto vedere #Calenda candidato sindaco a Roma, dopo essere stato eletto al Parlamento Eu… - mante : Un politico italiano bugiardo 99 volte su 100 la farà franca perché la sua comunicazione avviene senza contradditto… - Antonel81394654 : Ho perso la voglia di compiacere chi non mi aggrada, di amare chi non mi ama e di sorridere a chi non mi sorride. N… - pierlorenzo_ : Digitalizzare ed archiviare tutto possibilmente in PDF e distruggere il supporto cartaceo, poi se si vuole si può p… -

Ultime Notizie dalla rete : Non vuole Le aziende alimentari rinnovano i contratti anche se Bonomi non vuole la Repubblica I valori occidentali non convincono più neanche l'Occidente

L'accademico Stephen Holmes: l'Europa centrale ha smesso di imitare l'Ovest. La Cina concilia con disinvoltura autoritarismo e liberismo ...

Prof in quarantena, è caos. Il ministro: «Possono lavorare»

Il prof è in quarantena? Da oggi, se è in salute, può fare lezione da casa: si collega online e la lezione va avanti. In arrivo la nota dal ministero dell’istruzione ...

L'accademico Stephen Holmes: l'Europa centrale ha smesso di imitare l'Ovest. La Cina concilia con disinvoltura autoritarismo e liberismo ...Il prof è in quarantena? Da oggi, se è in salute, può fare lezione da casa: si collega online e la lezione va avanti. In arrivo la nota dal ministero dell’istruzione ...