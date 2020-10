Neil Lennon alla vigilia di Celtic-Milan (Di mercoledì 21 ottobre 2020) alla vigilia dell’esordio in Europa League contro il Milan, è intervenuto ai microfoni per il consueto pre-partita Neil Lennon, tecnico del Celtic in carica dal 26 febbraio 2019. La partita si giocherà domani sera alle ore 21.oo presso il Celtic Park. Le parole di Neil Lennon Sul calo del Milan negli ultimi anni “In passato ho affrontato il Milan sia da giocatore che da allenatore. Certo, ha passato un brutto momento, ma può succedere. Oggi ha un mister nuovo con un gruppo giovane e, inoltre, c’è Ibra, un leader carismatico. Zlatan è un grande giocatore”. Sull’assenza di Calhanoglu “Può farci comodo, ma ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 21 ottobre 2020)dell’esordio in Europa League contro il, è intervenuto ai microfoni per il consueto pre-partita, tecnico delin carica dal 26 febbraio 2019. La partita si giocherà domani sera alle ore 21.oo presso ilPark. Le parole diSul calo delnegli ultimi anni “In passato ho affrontato ilsia da giocatore che da allenatore. Certo, ha passato un brutto momento, ma può succedere. Oggi ha un mister nuovo con un gruppo giovane e, inoltre, c’è Ibra, un leader carismatico. Zlatan è un grande giocatore”. Sull’assenza di Calhanoglu “Può farci comodo, ma ...

