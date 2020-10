Mauro Corona fuori da Cartabianca | c’entra Franco Di Mare? L’indiscrezione

_DAGOSPIA_ : IL VETO AL RITORNO DI MAURO CORONA DALLA “GALLINA' BERLINGUER ARRIVA DAL DIR. RAI3, FRANCO DI MARE… - nr_mauro : Corona bate e faz ricochete - enricomontibell : Mauro Corona chiede scusa a Bianca Berlinguer - PCPietro26 : RT @CoronaMauro: Assemblea di folletti e gufi al profumo del pino cembro. ---- Dal 27 ottobre il nuovo romanzo. Prenota la tua copia nella… - giannettimarco : RT @_DAGOSPIA_: GALLINA INDIGESTA – MAURO CORONA NON RIENTRA NEMMENO NELL’ULTIMA PUNTATA DI 'CARTA BIANCA' -

Ultime Notizie dalla rete : Mauro Corona

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 ott - "Senza affrontare in modo celere e incisivo la questione del trasporto pubblico in Italia non si puo' parlare di contenimento dei contagi da Covid-19. P ...Mauro Corona non torna a Cartabianca, almeno per il momento. In seguito alla lite in diretta con la conduttrice Bianca Berlinguer, il 70enne è stato tagliato fuori dal programma di Rai Tre, dove era ...