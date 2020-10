M5S: D’Uva, ‘territorio minimo comune denominatore’ (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Roma, 21 ott. (Adnkronos) – “Le coalizioni nelle città, le assemblee territoriali per la riorganizzazione del Movimento 5 Stelle, il mandato zero per gli amministratori locali e un fondo per gli attivisti con parte dei contributi mensili degli eletti. Il minimo comune denominatore deve essere il territorio. Grazie anche a Barbara Floridia per essersi spesa in modo serio e generoso su contenuti e temi. Andiamo avanti, protagonisti del nostro stesso cambiamento”. Così su Facebook il deputato questore M5S Francesco D’Uva, condividendo il post di Luigi Di Maio sulla mappa per il futuro del Movimento 5 Stelle.L'articolo M5S: D’Uva, ‘territorio minimo comune denominatore’ CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Roma, 21 ott. (Adnkronos) – “Le coalizioni nelle città, le assemblee territoriali per la riorganizzazione del Movimento 5 Stelle, il mandato zero per gli amministratori locali e un fondo per gli attivisti con parte dei contributi mensili degli eletti. Ildenominatore deve essere il territorio. Grazie anche a Barbara Floridia per essersi spesa in modo serio e generoso su contenuti e temi. Andiamo avanti, protagonisti del nostro stesso cambiamento”. Così su Facebook il deputato questore M5S Francesco D’Uva, condividendo il post di Luigi Di Maio sulla mappa per il futuro del Movimento 5 Stelle.L'articolo M5S: D’Uva, ‘territoriodenominatore’ CalcioWeb.

TV7Benevento : M5S: D'Uva, 'territorio minimo comune denominatore'... - Ori254 : RT @LaNotiziaTweet: Lista #DiMaio al 10 per cento? D'Uva: “Al di là del ruolo o dell’incarico resta un leader nel Movimento” #m5s https://t… - Marc_OTSS : RT @LaNotiziaTweet: Lista #DiMaio al 10 per cento? D'Uva: “Al di là del ruolo o dell’incarico resta un leader nel Movimento” #m5s https://t… - Paolo1986Troia : RT @LaNotiziaTweet: Lista #DiMaio al 10 per cento? D'Uva: “Al di là del ruolo o dell’incarico resta un leader nel Movimento” #m5s https://t… - MovPopulistaIta : RT @LaNotiziaTweet: Lista #DiMaio al 10 per cento? D'Uva: “Al di là del ruolo o dell’incarico resta un leader nel Movimento” #m5s https://t… -