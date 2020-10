Luis Alberto, una visione a quattr’occhi: la grande bellezza (Di mercoledì 21 ottobre 2020) La crescita di Luis Alberto in impostazione varia le prestazioni della Lazio. Il mago compie numeri da prestigio, Immobile ringrazia Si può suonare un pianoforte in equilibrio su un filo con uno smoking, chiedetelo pure a Luis Alberto. La partita di ieri sera è soltanto l’ultima di una serie di prestazioni di alto livello. Una visione di gioco a quattr’occhi, dispensa assist e pennella arcobaleni. Intanto Immobile ringrazia e la differenza rispetto alle gare con la Nazionale sta tutta lì. Avere un Luis Alberto alle spalle ti apre autostrade, ti spiega qual è la strada migliore per arrivare direttamente al gol. Da quando Inzaghi gli ha ritagliato il ruolo da interno di centrocampo ha alzato notevolmente il suo valore. Un vero e ... Leggi su zon (Di mercoledì 21 ottobre 2020) La crescita diin impostazione varia le prestazioni della Lazio. Il mago compie numeri da prestigio, Immobile ringrazia Si può suonare un pianoforte in equilibrio su un filo con uno smoking, chiedetelo pure a. La partita di ieri sera è soltanto l’ultima di una serie di prestazioni di alto livello. Unadi gioco a quattr’occhi, dispensa assist e pennella arcobaleni. Intanto Immobile ringrazia e la differenza rispetto alle gare con la Nazionale sta tutta lì. Avere unalle spalle ti apre autostrade, ti spiega qual è la strada migliore per arrivare direttamente al gol. Da quando Inzaghi gli ha ritagliato il ruolo da interno di centrocampo ha alzato notevolmente il suo valore. Un vero e ...

Svainstuber : RT @playboyFormello: Vogliamo parlare del passaggio di Luis Alberto per Immobile prima del gol? Che cazzo di giocatore. #UCL #LazioBVB #laz… - Sicilianodoc7 : RT @Pavelfloyd: Mi chiamo Luis Alberto e sto sprecando la mia carriera alla Lazio. Giocatore superiore. - EnricoDon3 : @FBiasin Non è Luis Alberto il segreto di Immobile alla Lazio ma la sua capacità di recita quando le responsabilità s'impennano. - sandrobianchi65 : #LazioDortmund #Immobile #lazio non è colpa di Immobile se alla Nazionale manca Luis Alberto. Il “Direttore” è solo nostro ?? - flamanc24 : RT @laziocrazia: 6' CIRO CIRO CIRO CIROOOOOO! SIAMO IN VANTAGGIOOOO! Pressing altissimo di Luis Alberto che recupera e serve Correa, magia… -

Ultime Notizie dalla rete : Luis Alberto Luis Alberto, un Diez come cuore della Lazio di Simone Inzaghi numero-diez.com Lazio, ecco chi è Akpa Akpro: dalla Salernitana al gol in Champions League

Nel 2017 era senza squadra, poi è stato ingaggiato dalla squadra campana. Quest’anno è sbarcato in biancoceleste ed è andato a segno nella competizione più importante ...

Lazio-Borussia Dortmund, le pagelle dei quotidiani: Acerbi scatenato, Immobile d'oro

Una delle migliori partite giocate fino ad ora. La squadra di Inzaghi ha avuto grinta e determinazione. E' passata in vantaggio nei primi minuti di gioco con una grande azione, assist di Correa per Im ...

Nel 2017 era senza squadra, poi è stato ingaggiato dalla squadra campana. Quest’anno è sbarcato in biancoceleste ed è andato a segno nella competizione più importante ...Una delle migliori partite giocate fino ad ora. La squadra di Inzaghi ha avuto grinta e determinazione. E' passata in vantaggio nei primi minuti di gioco con una grande azione, assist di Correa per Im ...