LIVE Virtus Bologna-Monaco 41-41, EuroCup basket in DIRETTA: perfetta parità a fine primo tempo

21.58 Ci prendiamo una breve pausa. Ci risentiamo per l'inizio di un secondo tempo che si prospetta molto avvincente. 

21.57 perfetta parità a fine primo tempo tra Virtus Bologna e Monaco: meglio i monegaschi in avvio, poi le V Nere sono state avanti per quasi tutto il tempo, prima di subire il rientro dei biancorossi negli ultimi minuti di gioco. 

fine primo tempo: Virtus Bologna-Monaco 41-41 

Alibegovic sbaglia l'ultimo tiro su assist di Teodosic. Ultimi 40" del primo tempo. 

41-41 Willis completa il gioco

