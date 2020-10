L'indiziato principale è un ex chef vegano complottista e antisemita (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Attila Hildmann, noto negazionista vicino all'ultradestra, è accusato di avere imbrattato 70 opere custodite nei musei di Berlino. Berlino: imbrattati 70 capolavori nei musei, accusata l’estrema destra su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Attila Hildmann, noto negazionista vicino all'ultradestra,; accusato di avere imbrattato 70 opere custodite nei musei di Berlino. Berlino: imbrattati 70 capolavori nei musei, accusata l’estrema destra su Notizie.it.

Attila Hildmann, noto negazionista vicino all'ultradestra, è accusato di avere imbrattato 70 opere custodite nei musei di Berlino. Sono stati indelebilmente imbrattati 70 capolavori dei musei di ...

