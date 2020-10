Lanciano, la mamma di Giuseppe: "E' il mio gigante buono, io non perdono chi l'ha massacrato" (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il diciottenne era stato aggredito da 5 ragazzi, tre minorenni, ed è ora ricoverato in coma. "Ma la famiglia non c'entra, spesso noi genitori non sappiamo cosa fanno i nostri figli" Leggi su repubblica (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il diciottenne era stato aggredito da 5 ragazzi, tre minorenni, ed è ora ricoverato in coma. "Ma la famiglia non c'entra, spesso noi genitori non sappiamo cosa fanno i nostri figli"

