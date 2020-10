Juve, l'esultanza in codice di Morata: Alice Campello spiega il significato (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Alice Campello , moglie di Morata , con un post su Instagram e una storia ha dato la risposta al rebus. L'attaccante della Juventus , da tempo ormai, esulta disegnando con le mani nell'aria la lettera ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 21 ottobre 2020), moglie di, con un post su Instagram e una storia ha dato la risposta al rebus. L'attaccante dellantus , da tempo ormai, esulta disegnando con le mani nell'aria la lettera ...

sportli26181512 : Juve, l'esultanza in codice di Morata: Alice Campello spiega il significato: Mani giunte e dita incrociate dopo i g… - Dalla_SerieA : Juve, il gesto di Morata: Alice Campello spiega l'esultanza - - junews24com : Esultanza Morata: ecco svelato cosa si nasconde dietro al gesto - FOTO - - junews24com : Dinamo Kiev-Juve: il ruggito di Morata, quell'esultanza significativa - FOTO - - DaddariosWho : Comunque per tutto il primo tempo siamo stati a tavola e non potete capire l'esultanza al gol di Edin. Sono proprio… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve esultanza Juve, De Ligt scalpita e intanto esulta da casa: "Complimenti ragazzi" Tuttosport Juve, il gesto di Morata: Alice Campello spiega l'esultanza

Ma le prodezze di Alvaro con la Juve non solo le sole a colpire. Non sarà sfuggita la nuova esultanza dell'ex Chelsea, esibita in campionato e nell'esordio europeo, palla in rete e via a cercare la ...

Juve, esultanza social per Dybala: "Buona partenza. E bello essere tornato"

Dopo il successo contro la Dinamo Kiev, l’asso argentino della Juventus ha scritto su Instagram: “Buona partenza in Champions! E che bello essere tornato”.

Ma le prodezze di Alvaro con la Juve non solo le sole a colpire. Non sarà sfuggita la nuova esultanza dell'ex Chelsea, esibita in campionato e nell'esordio europeo, palla in rete e via a cercare la ...Dopo il successo contro la Dinamo Kiev, l’asso argentino della Juventus ha scritto su Instagram: “Buona partenza in Champions! E che bello essere tornato”.