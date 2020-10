John Travolta in lutto È il secondo costretto addio in pochi mesi

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Davvero un periodo terribile pere la sua famiglia. Lo scorso 12 luglio, dopo un periodo di malattia, è venuta a mancare la sua bellissima ed adorata moglie, l’attrice Kelly Preston. Insieme hanno dato vita a tre splendidi figli Jett (1992), Ella Bleu (2000) e Benjamin (2010). Il primogenito è morto nel 2009 per gravi problemi di salute. Adesso è venuto improvvisamente a mancare un altro parente del mitico interprete: suo nipote Sam Junior. In realtà Sam Juniorsi è spento lo scorso 12 settembre, ma la triste notizia è stata diffusa solo adesso. Anche questo rientra nelle incomprensibili stranezze del mondo dorato dei vip americani. L’uomo era particolarmente affezionato a, infatti qualche tempo fa aveva ...

valentinadigrav : RT @Adnkronos: #JohnTravolta, nuovo lutto: morto il nipote Sam - italiaserait : John Travolta, morto il nipote Sam - mmanca : RT @Adnkronos: #JohnTravolta, nuovo lutto: morto il nipote Sam - Adnkronos : #JohnTravolta, nuovo lutto: morto il nipote Sam - mauro_crescenzo : John Travolta, altro lutto per l'attore: dopo la moglie, muore a 52 anni anche il nipote Sam Jr -

Ultime Notizie dalla rete : John Travolta

Non c'è pace per John Travolta, scosso da un altro terribile lutto a pochi mesi dalla morte della moglie Kelly Preston. L'attore ha perso anche il nipote Sam Travolta Jr., figlio ...John Travolta morto il nipote: dopo la scomparsa del figlio, del primo grande amore Diana, e della moglie Kelly, per John continua lo strazio con la morte del nipote Sam. Sam era uno sceneggiatore, mo ...