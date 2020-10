Ilary Blasi e Francesco Totti diventano “nonni” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Donna Paola, la gatta di casa Totti-Blasi, ha portato a termine la gravidanza annunciata sui social in estate e ha dato alla luce sei cuccioli. “Nonna” Ilary ha ripreso la scena col cellulare, oltre a un attonito ex Capitano della Roma che ha assistito a una parte del parto. Francesco Totti e Ilary Blasi hanno festeggiato sui social la nascita dei “nipotini” a quattro zampe. La loro gatta, DonnaArticolo completo: Ilary Blasi e Francesco Totti diventano “nonni” dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Donna Paola, la gatta di casa, ha portato a termine la gravidanza annunciata sui social in estate e ha dato alla luce sei cuccioli. “Nonna”ha ripreso la scena col cellulare, oltre a un attonito ex Capitano della Roma che ha assistito a una parte del parto.hanno festeggiato sui social la nascita dei “nipotini” a quattro zampe. La loro gatta, DonnaArticolo completo:“nonni” dal blog SoloDonna

VanityFairIt : In trent'anni ha rilasciato pochissime interviste. Una è questa, dove si svela come mai prima d'ora. Sul nuovo nume… - peppe_p_94 : Sembrano i discendenti di Ilary Blasi e Francesco Totti #TemptationIsland - Martigamba : Le insta storie di ilary blasi mi spezzano - MARGO10237372 : Comunque se ci fosse stata Ilary Blasi al posto di Alessia Marcuzzi , avrebbe già mandato tutti a cagare… - zazoomblog : Francesco Totti non crede ai suoi occhi Ilary Blasi: “Te ne ha fatti sei” - #Francesco #Totti #crede #occhi #Ilary -