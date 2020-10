Il 2020 della musica è stato un naufragio, ma sembra che importi solo di Sanremo (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Poco e niente. Dopo mesi di proteste, richieste e petizioni, il comparto della musica in Italia è rimasto al palo. Ci sono state manifestazioni, poi promesse. Ma alla fine di tutto – cioè al momento dei conti – di soldi ne sono arrivati pochi. «Ma non è solo una questione di pandemia. È un problema strutturale, storico», spiega a Linkiesta Sergio Cerruti, produttore discografico, presidente dell’Afi, l’Associazione Fonografici Italiani e vicepresidente di Confindustria Cultura Italia. «Gli altri Paesi, come la Francia e il Regno Unito hanno stanziato per la cultura cifre importanti: i primi due miliardi di euro, i secondi un miliardo di sterline». In Italia, nel balletto dei decreti estivi «è stato fatto solo uno ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Poco e niente. Dopo mesi di proteste, richieste e petizioni, il compartoin Italia è rimasto al palo. Ci sono state manifestazioni, poi promesse. Ma alla fine di tutto – cioè al momento dei conti – di soldi ne sono arrivati pochi. «Ma non èuna questione di pandemia. È un problema strutturale, storico», spiega a Linkiesta Sergio Cerruti, produttore discografico, presidente dell’Afi, l’Associazione Fonografici Italiani e vicepresidente di Confindustria Cultura Italia. «Gli altri Paesi, come la Francia e il Regno Unito hanno stanziato per la cultura cifre importanti: i primi due miliardi di euro, i secondi un miliardo di sterline». In Italia, nel balletto dei decreti estivi «èfattouno ...

Pontifex_it : A tutti i credenti, alle donne e agli uomini di buona volontà, diciamo: facciamoci con creatività artigiani della p… - wireditalia : Il ministro della Salute Roberto Speranza ha classificato l’olio di cannabidiolo (Cbd) come stupefacente. Una scelt… - tuttosport : #Higuain: 'Sarò sempre felice per le vittorie della #Juve' - GesAU_it : ? ?? ?? ?? Messaggi da meditare nei prossimi giorni (dal 17 Ottobre): Convinceranno i Miei seguaci ad adattare le Leg… - cdghietta : RT @Agenzia_Ansa: Il ministro della salute @robersperanza : 'La situazione è molto seria, serve uno sforzo. Il lockdwn non è deciso, evitat… -

Ultime Notizie dalla rete : 2020 della Dimenticatevi di Clinton vs Trump, il 2020 non è il 2016 Wired Italia Appello alla presentazione delle candidature per il Premio Zayed 2021 per la fratellanza umana

/PRNewswire/ -- Il Comitato superiore per la fratellanza umana (HCHF) ha presentato oggi il Premio Zayed 2021 per la fratellanza umana lanciando un ...

Nagorno-Karabakh: il DFAE chiede di porre fine alla violenza e sostiene gli interventi umanitari del CICR

Nel conflitto del Nagorno-Karabakh il CICR fornisce sostegno umanitario alla popolazione delle zone colpite. Rispondendo a un appello del Comitato, il DFAE ha deciso oggi di sostenere le operazioni um ...

/PRNewswire/ -- Il Comitato superiore per la fratellanza umana (HCHF) ha presentato oggi il Premio Zayed 2021 per la fratellanza umana lanciando un ...Nel conflitto del Nagorno-Karabakh il CICR fornisce sostegno umanitario alla popolazione delle zone colpite. Rispondendo a un appello del Comitato, il DFAE ha deciso oggi di sostenere le operazioni um ...