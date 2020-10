Giro d’Italia 2020, diciannovesima tappa: data, orari, tv e streaming (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Venerdì 23 ottobre va in scena la diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2020, la più lunga di questa edizione con i suoi 253 chilometri da Morbegno ad Asti. Si tratta dell’unica frazione sulla carta “tranquilla” della terza ed ultima settimana, con i velocisti che vorranno essere protagonisti per l’ultima volta in questa Corsa Rosa. Sportface vi racconterà la corsa in tempo reale con dirette live, classifiche aggiornate, interviste e molto altro ancora. orari E TV – La corsa prenderà il via da Morbegno alle 10:10, con l’arrivo di Asti che è stato programmato tra le 16:10 e le 16:47 in base alla media oraria tenuta dal gruppo. Gli appassionati potranno seguire la tappa in diretta tv su Rai Due ... Leggi su sportface (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Venerdì 23 ottobre va in scena ladeld’Italia, la più lunga di questa edizione con i suoi 253 chilometri da Morbegno ad Asti. Si tratta dell’unica frazione sulla carta “tranquilla” della terza ed ultima settimana, con i velocisti che vorranno essere protagonisti per l’ultima volta in questa Corsa Rosa. Sportface vi racconterà la corsa in tempo reale con dirette live, classifiche aggiornate, interviste e molto altro ancora.E TV – La corsa prenderà il via da Morbegno alle 10:10, con l’arrivo di Asti che è stato programmato tra le 16:10 e le 16:47 in base alla mediaa tenuta dal gruppo. Gli appassionati potranno seguire lain diretta tv su Rai Due ...

