Elisabetta Gregoraci continua ad ‘illudere’ Pretelli e lui abbocca VIDEO

(Di mercoledì 21 ottobre 2020)la soap al Grande Fratello Vip 5 trae Pierpaolo. Dopo la lite che ha fatto piangere il modello lucano martedì notte, tra lui e la ex moglie di Briatore è tornato il sereno e la 40enne è nuovamente pronta a tutto per tenersi stretta la preda.torna alla carica con Pierpaolo Dopo la puntata di lunedì scorso del GF VIP 5, Pierpaolo si era sfogato conin merito agli ormai noti colpetti sul petto e il presunto uomo che la aspetta fuori dalla casa.si era detto convinto di voler mettere un freno al rapporto cone di esserci rimasto molto male per quanto visto, soprattutto per essere passato da zerbino agli occhi di tutti.: ...