Denaro su Tesmec | festeggia la trimestrale

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) (Teleborsa) – Protagonista, che mostra un’ottima performance, con un rialzo del 6,15%. A fare da assist al titolo sono i dati del terzo trimestre annunciati al vigilia, che hanno evidenziato ricavi in linea con la performance dell’anno precedente, una marginalità in crescita ed un miglioramento dell’Indebitamento Finanziario Netto. Nel periodo l’Ebitda è stato pari a 7,5 milioni di euro in aumento rispetto ai 5,3 milioni dello stesso periodo di un anno fa. I ricavi si sono attestati a 46 milioni di euro, in linea rispetto ai 46,7 milioni di euro del terzo trimestre 2019. L’analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all’andamento del FTSE Italia Star. Ciò esprime la maggiore appetibilità ...