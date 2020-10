Crisanti: “Il focolaio dell’Az può considerarsi estinto” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il virologo dell’Università di Padova, Andrea Crisanti, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Punto Nuovo ed ha parlato anche di Napoli-Az. “Se una squadra fa un tampone molecolare tre giorni prima di giocare, arrivano a Napoli e non hanno contatti, rifanno un nuovo tampone prima della partita, così i negativi possono scendere in campo. La trasmissione potrebbe essere stoppata in questo modo. Il protocollo di Serie A è inadeguato e l’abbiamo visto con il caso Genoa. Bisognerebbe testare i giocatori 3 giorni prima, isolarli, rifare il test il giorno della partita e far scendere in campo i negativi. Mi pare che il campionato olandese stia adottando questa modalità. Se fanno le cose correttamente, come precedentemente evidenziato, il focolaio può definirsi estinto. Dovrebbe essere il protocollo a ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il virologo dell’Università di Padova, Andrea, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Punto Nuovo ed ha parlato anche di Napoli-Az. “Se una squadra fa un tampone molecolare tre giorni prima di giocare, arrivano a Napoli e non hanno contatti, rifanno un nuovo tampone prima della partita, così i negativi possono scendere in campo. La trasmissione potrebbe essere stoppata in questo modo. Il protocollo di Serie A è inadeguato e l’abbiamo visto con il caso Genoa. Bisognerebbe testare i giocatori 3 giorni prima, isolarli, rifare il test il giorno della partita e far scendere in campo i negativi. Mi pare che il campionato olandese stia adottando questa modalità. Se fanno le cose correttamente, come precedentemente evidenziato, ilpuò definirsi estinto. Dovrebbe essere il protocollo a ...

sole24ore : Coronavirus, il «piano Crisanti» poteva evitare la seconda ondata ma il Governo non lo ha attuato… - NicolaPorro : Potevamo fare 400 mila ?????????????? al giorno per tenere sotto controllo il virus. Abbiamo preferito lasciarlo dilagare… - agorarai : 'Il problema non è tanto attivare delle misure di restrizione, il problema è fare degli investimenti per tenere i c… - SecolodItalia1 : Il professor Crisanti smentisce Conte: «Il vaccino Covid pronto tra due mesi? Irrealistico…» - tdk20063 : @emme_di @lforesti Gentilissimo, io preferisco 'yes, if' a 'no, because' (un caro collega fu licenziato per avere r… -

Ultime Notizie dalla rete : Crisanti “Il Mascherine obbligatorie: quando, dove e come. Fortune Italia