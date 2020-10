Coprifuoco in Lombardia, Salvini: “Non c’è stato nessuno stop da parte mia. Ho chiesto solo coordinazione” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) “Io non mi permetto di intervenire nel lavoro di governatori e sindaci. Semplicemente da segretario della Lega e coordinatore dell’opposizione ho chiesto maggiore coordinazione. Se poi se ci sono dati scientifici faccio un passo indietro. Da milanese e lombardo chiedo che se ci sono allarmi alla vista si intervenga con la necessaria durezza. Comunque il dubbio su un Coprifuoco notturno non è solo mio” queste le parole del leader della Lega Matteo Salvini. L'articolo Coprifuoco in Lombardia, Salvini: “Non c’è stato nessuno stop da parte mia. Ho chiesto solo coordinazione” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 ottobre 2020) “Io non mi permetto di intervenire nel lavoro di governatori e sindaci. Semplicemente da segretario della Lega e coordinatore dell’opposizione homaggiore coordinazione. Se poi se ci sono dati scientifici faccio un passo indietro. Da milanese e lombardo chiedo che se ci sono allarmi alla vista si intervenga con la necessaria durezza. Comunque il dubbio su unnotturno non èmio” queste le parole del leader della Lega Matteo. L'articoloin: “Non c’èdamia. Hocoordinazione” proviene da Il Fatto Quotidiano.

RobertoBurioni : Di fronte a numeri drammatici, in Lombardia proposta di coprifuoco dalle 23 alle 5. Perché è provato scientificamen… - fattoquotidiano : Coprifuoco in Lombardia, Salvini ‘convoca’ Fontana: “Prima di chiudere voglio capire”. E il governatore ancora non… - DaniloToninelli : Caos Lega in Lombardia. Prima ascolta la scienza e chiede il coprifuoco, poi ascolta Salvini e lo blocca. Intanto i… - JPCK72 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, firmata l'ordinanza in Lombardia: coprifuoco 23-5 - ppampuz : Emanato il coprifuoco il lombardia.bene ma non benissimo. -