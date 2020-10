Coprifuoco in Lombardia, Fontana va avanti: oggi l'ordinanza (Di mercoledì 21 ottobre 2020) AGI - Nessuno stop sull'ordinanza che introdurrà il Coprifuoco dalle ore 23 alle 5 in Lombardia. A quanto apprende L'AGI da fonti di Palazzo Lombardia l'ordinanza uscirà oggi come previsto e non c'è stato alcun rallentamento imposto dal leader della Lega Matteo Salvini. La Regione avrebbe lavorato fino a ieri sera tardi con il ministro della Salute, Roberto Speranza, per la parte di competenza ministeriale. Poi c'è la parte dell'ordinanza relativa alle competenze del presidente della Regione, Attilio Fontana. E non si poteva chiudere ieri sera, a quanto si apprende, perché bisognava sentire tutti i sindaci dei Comuni capoluogo e l'Anci, come era stato deciso. Sulle voci di ... Leggi su agi (Di mercoledì 21 ottobre 2020) AGI - Nessuno stop sull'che introdurrà ildalle ore 23 alle 5 in. A quanto apprende L'AGI da fonti di Palazzol'usciràcome previsto e non c'è stato alcun rallentamento imposto dal leader della Lega Matteo Salvini. La Regione avrebbe lavorato fino a ieri sera tardi con il ministro della Salute, Roberto Speranza, per la parte di competenza ministeriale. Poi c'è la parte dell'relativa alle competenze del presidente della Regione, Attilio. E non si poteva chiudere ieri sera, a quanto si apprende, perché bisognava sentire tutti i sindaci dei Comuni capoluogo e l'Anci, come era stato deciso. Sulle voci di ...

RobertoBurioni : Di fronte a numeri drammatici, in Lombardia proposta di coprifuoco dalle 23 alle 5. Perché è provato scientificamen… - fattoquotidiano : Coprifuoco in Lombardia, Salvini ‘convoca’ Fontana: “Prima di chiudere voglio capire”. E il governatore ancora non… - fattoquotidiano : Lombardia verso il coprifuoco notturno, ma Salvini tre giorni fa diceva: “Coprifuoco? Idea strampalata, nessuna evi… - claudiosgarigli : RT @DaniloToninelli: Caos Lega in Lombardia. Prima ascolta la scienza e chiede il coprifuoco, poi ascolta Salvini e lo blocca. Intanto i mo… - beltramerenato : RT @valy_s: Il sit-in di protesta per il #coprifuoco sotto palazzo di Regione #Lombardia. Solidarietà a loro. La regione più produttiva e g… -