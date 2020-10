Coprifuoco a Roma e nel Lazio, lo ha deciso Zingaretti (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Da mezzanotte non si può più uscire di casa, fino alle cinque. Anche il Lazio decide di allinearsi alla Lombardia e alla Campania e il governatore Nicola Zingaretti firma un’ordinanza che impone il Coprifuoco dalle 24 alle 5. Si potrà uscire soltanto per motivi di lavoro o di urgenza, «comprovate esigenze» che dovranno essere giustificate … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Da mezzanotte non si può più uscire di casa, fino alle cinque. Anche ildecide di allinearsi alla Lombardia e alla Campania e il governatore Nicolafirma un’ordinanza che impone ildalle 24 alle 5. Si potrà uscire soltanto per motivi di lavoro o di urgenza, «comprovate esigenze» che dovranno essere giustificate … L'articolo proviene da leggilo.org.

Agenzia_Ansa : #covid #Coprifuoco e #strade chiuse, la stretta delle #Regioni. In #Campania #Arzano #zonarossa. A #Roma,#Bari… - fanpage : ?? Ultim'ora Blocco della circolazione anche nel Lazio - repubblica : Coronavirus Lazio, 1.219 i nuovi positivi: 543 a Roma. Fonti: 'Anche il Lazio verso il coprifuoco' - DavideBattin : RT @andreapalladino: Ecco come l'estrema destra punta ad infiltrarsi nelle proteste anti lockdown. Da Roma a Milano - raimoal : Con @InfoAtac il #coprifuoco viene facile facile. Come il lockdown. #Roma @nzingaretti -