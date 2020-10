Baseball, Los Angeles Dodgers da record nelle World Series 2020: gara1 imperiale sui Tampa Bay Rays (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Va ai Los Angeles Dodgers il primo confronto dell’edizione 2020 delle World Series. La franchigia californiana esordisce con un netto 8-3, molto più di quanto dica il risultato, nei confronti dei Tampa Bay Rays, in quel del Globe Life Field di Arlington, in Texas, sede unica di una serie che si continuerà a giocare con pubblico limitato (poco più di 11.000 persone stanotte, vicino al 25% dell’effettiva capienza. Oltre a essere il giorno dei Pentatonix, gruppo vocale originario proprio di Arlington chiamato a eseguire l’inno nazionale prima dell’incontro, è anche quello di Clayton Kershaw, lanciatore vincente contro Tyler Glasnow, che centra la sua undicesima partenza in gara1 nella postseason, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Va ai Losil primo confronto dell’edizionedelle. La franchigia californiana esordisce con un netto 8-3, molto più di quanto dica il risultato, nei confronti deiBay, in quel del Globe Life Field di Arlington, in Texas, sede unica di una serie che si continuerà a giocare con pubblico limitato (poco più di 11.000 persone stanotte, vicino al 25% dell’effettiva capienza. Oltre a essere il giorno dei Pentatonix, gruppo vocale originario proprio di Arlington chiamato a eseguire l’inno nazionale prima dell’incontro, è anche quello di Clayton Kershaw, lanciatore vincente contro Tyler Glasnow, che centra la sua undicesima partenza innella postseason, ...

non capita spesso nel baseball che le squadre con il miglior record di American League e National League si affrontino nelle World Series. Tampa Bay Rays e Los Angeles Dodgers hanno dominato la ...

Baseball, World Series: Los Angeles Dodgers-Tampa Bay Rays, la finale degli opposti in tutto

Nella notte di mercoledì gara 1 dell’ultimo atto della stagione, ridotta nella durata per il Covid: da una parte i californiani, ricchi di tradizione e di dollari, dall’altra il piccolo club della Flo ...

Nella notte di mercoledì gara 1 dell'ultimo atto della stagione, ridotta nella durata per il Covid: da una parte i californiani, ricchi di tradizione e di dollari, dall'altra il piccolo club della Florida.