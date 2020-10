Alberto e Speranza di Temptation Island oggi stanno insieme (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Le segnalazioni sono arrivate ovviamente da semplici utenti del web che seguono il programma ed il gossip ma sembra molto strano che più di uno di loro abbia segnalato di aver visto insieme Alberto e Speranza. In particolare tra le segnalazioni arrivate sul web c’è quella di un utente che dichiara: “Ho visto entrare Speranza nel portone e successivamente, dopo pochi minuti, è entrato nello stesso portone Alberto”. I due sono fidanzati da sedici anni e hanno voluto partecipare al programma per mettere alla prova il loro amore. In realtà, di più l’amore di Alberto nei confronti di Speranza. A contattare la redazione di Temptation Island, infatti, è stato proprio il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Le segnalazioni sono arrivate ovviamente da semplici utenti del web che seguono il programma ed il gossip ma sembra molto strano che più di uno di loro abbia segnalato di aver visto. In particolare tra le segnalazioni arrivate sul web c’è quella di un utente che dichiara: “Ho visto entrarenel portone e successivamente, dopo pochi minuti, è entrato nello stesso portone”. I due sono fidanzati da sedici anni e hanno voluto partecipare al programma per mettere alla prova il loro amore. In realtà, di più l’amore dinei confronti di. A contattare la redazione di, infatti, è stato proprio il ...

