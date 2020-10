«Temptation Island»: ecco cosa succederà nell’atto finale (Di martedì 20 ottobre 2020) Una delle fidanzate o dei fidanzati uscirà con uno o una single, mentre all’incontro con il partner un mese dopo si presenteranno non in due, bensì in tre. Sono queste le anticipazioni che la produzione di Temptation Island rivela in anteprima per ingolosire il pubblico e spingerlo a guardare l’ultima puntata, quella che vedrà gli ultimi falò di confronto tra le due coppie superstiti di questa edizione, Speranza e Alberto e Carlotta e Nello, svelandoci cosa è successo a tutte le altre che sono uscite prima della fine del programma. Sempre secondo quanto anticipano gli account ufficiali, anche qui le cose non andranno come si era ipotizzato: alcune delle scelte passate non sono state rispettate e alcune coppie si trovano, così, in un assetto diverso rispetto a quando le avevamo lasciate. https://twitter.com/TemptationITA/status/1317030602588250112 Leggi su vanityfair (Di martedì 20 ottobre 2020) Una delle fidanzate o dei fidanzati uscirà con uno o una single, mentre all’incontro con il partner un mese dopo si presenteranno non in due, bensì in tre. Sono queste le anticipazioni che la produzione di Temptation Island rivela in anteprima per ingolosire il pubblico e spingerlo a guardare l’ultima puntata, quella che vedrà gli ultimi falò di confronto tra le due coppie superstiti di questa edizione, Speranza e Alberto e Carlotta e Nello, svelandoci cosa è successo a tutte le altre che sono uscite prima della fine del programma. Sempre secondo quanto anticipano gli account ufficiali, anche qui le cose non andranno come si era ipotizzato: alcune delle scelte passate non sono state rispettate e alcune coppie si trovano, così, in un assetto diverso rispetto a quando le avevamo lasciate. https://twitter.com/TemptationITA/status/1317030602588250112

