“Sono positiva al Covid”. Nunzia De Girolamo, l’annuncio choc: “È dura”. Il ministro Boccia, suo marito, in isolamento (Di martedì 20 ottobre 2020) Brutta disavventura anche per Nunzia De Girolamo, ex deputata di Forza Italia e moglie del ministro Pd Francesco Boccia. La donna è positiva al coronavirus. Lo ha ufficializzato lei stessa con un video sulla sua pagina Facebook in cui descrive i sintomi avuti e racconta di essere stata contagiata da una persona a cui vuole bene, a Benevento, con cui era stata a cena: “Questa malattia mi sta dando forti dolori”, racconta la De Girolamo, che ha specificato che il marito Boccia e la figlia sono stati sottoposti a tampone che è risultato negativo. Il ministro è in isolamento fiduciario. “Questo virus non mi ha risparmiata: anche io ho contratto il Covid 19 – scrive la ex ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 20 ottobre 2020) Brutta disavventura anche perDe, ex deputata di Forza Italia e moglie delPd Francesco. La donna èal coronavirus. Lo ha ufficializzato lei stessa con un video sulla sua pagina Facebook in cui descrive i sintomi avuti e racconta di essere stata contagiata da una persona a cui vuole bene, a Benevento, con cui era stata a cena: “Questa malattia mi sta dando forti dolori”, racconta la De, che ha specificato che ile la figlia sono stati sottoposti a tampone che è risultato negativo. Ilè infiduciario. “Questo virus non mi ha risparmiata: anche io ho contratto il Covid 19 – scrive la ex ...

