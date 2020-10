Sale il numero dei positivi a Bucciano: l’annuncio del sindaco Matera (Di martedì 20 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBucciano (Bn) – Continua a essere critica la situazione nel comune di Bucciano. E’ arrivata da poco la comunicazione da parte del sindaco Matera di altri cinque contagi nel piccolo centro caudino. Un conteggio che, adesso, porta il numero dei positivi a 21, una cifra considerevole se rapportata alle dimensioni del paese. Di questi, uno solo è ospedalizzato e si trova al Rummo. “Nelle scorse ore – così inizia l’annuncio del sindaco – abbiamo ricevuto gli esisti dei nuovi tamponi effettuati dai cittadini presso laboratori privati accreditati ed abbiamo registrato un aumento dei postivi di 5 unità. Siamo al lavoro da stamattina per ricostruire la mappa dei contatti e continuare la nostra ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 20 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – Continua a essere critica la situazione nel comune di. E’ arrivata da poco la comunicazione da parte deldi altri cinque contagi nel piccolo centro caudino. Un conteggio che, adesso, porta ildeia 21, una cifra considerevole se rapportata alle dimensioni del paese. Di questi, uno solo è ospedalizzato e si trova al Rummo. “Nelle scorse ore – così inizia l’annuncio del– abbiamo ricevuto gli esisti dei nuovi tamponi effettuati dai cittadini presso laboratori privati accreditati ed abbiamo registrato un aumento dei postivi di 5 unità. Siamo al lavoro da stamattina per ricostruire la mappa dei contatti e continuare la nostra ...

Ultime Notizie dalla rete : Sale numero Coronavirus, a Sciacca tre nuovi positivi: il numero sale a 50 Giornale di Sicilia Covid, salgono i ricoveri: manovre ad alta attenzione. Proiezioni a 30 giorni che suonano l’allarme

Chi legge i numeri delle ultime ore e li inserisce nella progressione ... mentre è previsto l’utilizzo della “Ricovery Room” del blocco operatorio ed infine delle ‘Sale operatorie’ per avere ulteriori ...

La Caporetto del tracciamento

In Lombardia e Piemonte alzano bandiera bianca: "Non riusciamo a tracciare tutti i contagi". Crisanti: "Ecco il mio piano rimasto inascoltato. Ora il sistema è in tilt" ...

