Pierpaolo Pretelli scoppia in lacrime dopo lo scontro con la Gregoraci VIDEO

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 20 ottobre 2020) Nella puntata del 19 ottobre del Grande Fratello Vip 5, Alfonso Signorini ha cercato di far dire a tutti i costi ad Elisabettachi è l’uomo a cui dedica i famosi colpetti sul petto, che stanno facendo discutere molto ultimamente. Nonostante la ex moglie di Briatore abbia cercato in tutti i modi di sviare il discorso, alla fine era chiaro che quei segnali sono davvero per una persona speciale che l’attende fuori dalla casa.si sfoga: ‘Mi sento uno zerbino’ Durante la nottesi è sfogato con Massimiliano Morra e Tommaso Zorzi in merito a questo episodio, dicendosi molto deluso per ciò che aveva sentito: “Se non avessi visto tutto questo avrei continuato il mio percorso con lei, però se è così no. Se vedo queste ...