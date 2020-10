PAGANESE – Arriva un rinforzo da una scuola calcio di Salerno

LaCnews24 : Serie C, nuova gara interna per la Vibonese: al ''Luigi Razza'' arriva la Paganese #calabrianotizie #newscalabria -

Ultime Notizie dalla rete : PAGANESE Arriva

forzAzzurri

Quando si perde in maniera sonora e netta - come è successo alla Paganese sabato pomeriggio - si dice che è sempre meglio tornare subito in campo. Perchè si presenta ...Lucca, 19 ottobrfe 2020 - La Lucchese 1905 ha comunicato ufficialmente in serata di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Cristian Caccetta, centrocampista classe '86, nella scorsa ...