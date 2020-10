Moto3, McPhee resta con il team Petronas anche nel 2021 (Di martedì 20 ottobre 2020) John McPhee resterà con il team Petronas di Moto3 anche per il 2021. L'accordo, ufficializzato dalla squadra con un comunicato, completa quindi la formazione per la prossima stagione, con lo scozzese ... Leggi su gazzetta (Di martedì 20 ottobre 2020) Johnresterà con ildiper il. L'accordo, ufficializzato dalla squadra con un comunicato, completa quindi la formazione per la prossima stagione, con lo scozzese ...

Gazzetta_it : #Moto3, #McPhee resta con il team #Petronas anche nel 2021 - gponedotcom : John McPhee rinnova con il team Petronas, Pawi lascia la squadra: Lo scozzese correrà al fianco di Darryn Binder. I… - matteopittaccio : #Moto3 2021, novità mercato piloti: - Pawi lascia @sepangracing che a sua volta rinnova con @johnmcp17. Line up in… - dianatamantini : MOTO3 - John McPhee rimarrà con Petronas Sprinta Racing anche nel 2021. Niente passaggio in Moto2, annunciato il ri… - corsedimoto : MOTO3 - John #McPhee rimarrà con Petronas Sprinta Racing anche nel 2021. Niente passaggio in #Moto2, annunciato il… -

Ultime Notizie dalla rete : Moto3 McPhee Moto3, McPhee resta con il team Petronas anche nel 2021 La Gazzetta dello Sport Moto3, John McPhee rinnova con il team Petronas, Pawi lascia la squadra

Si muove il mercato piloti anche in Moto3. Oggi il team Petronas ha annunciato di avere rinnovato per il prossimo anno con John McPhee, che sarò ancora alla guida della Honda del team malese. Lo ...

Moto3 UFFICIALE John McPhee e Petronas ancora insieme nel 2021

John McPhee rimarrà con Petronas Sprinta Racing anche nel 2021. Niente passaggio in Moto2, annunciato il rinnovo per un'altra stagione in Moto3.

Si muove il mercato piloti anche in Moto3. Oggi il team Petronas ha annunciato di avere rinnovato per il prossimo anno con John McPhee, che sarò ancora alla guida della Honda del team malese. Lo ...John McPhee rimarrà con Petronas Sprinta Racing anche nel 2021. Niente passaggio in Moto2, annunciato il rinnovo per un'altra stagione in Moto3.