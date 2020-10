Mafia: sequestro beni da 250mila euro per Diego Guzzino (Di martedì 20 ottobre 2020) I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno eseguito un sequestro da 250 mila euro nei confronti di Diego Guzzino, 72 anni, di Caccamo (Pa), già condannato in primo grado per associazione mafiosa nel 2016. Il provvedimento emesso dalla sezione misure di prevenzione del tribunale di Palermo, su richiesta della procura, ha fatto scattare i … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 20 ottobre 2020) I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno eseguito unda 250 milanei confronti di, 72 anni, di Caccamo (Pa), già condannato in primo grado per associazione mafiosa nel 2016. Il provvedimento emesso dalla sezione misure di prevenzione del tribunale di Palermo, su richiesta della procura, ha fatto scattare i … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

