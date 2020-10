La conferenza stampa di Giuseppe Conte non è stata registrata alle 17:55, era il suo orologio ad essere scarico (Di martedì 20 ottobre 2020) Lunedì 19 ottobre 2020 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le ragioni per cui l’orologio del presidente del Consiglio Giuseppe Conte segnava le ore 17:55 durante la conferenza stampa del 18 ottobre 2020, trasmessa in diretta ai cittadini alle 21:35. Il particolare ha scatenato le insinuazioni di chi, come l’europarlamentare Antonio Rinaldi (Lega), ha parlato esplicitamente di conferenza stampa registrata, ma è stato anche notato e commentato in modo ironico da numerosi utenti sui social network (ad esempio qui, qui e qui). Si tratta di una notizia falsa, la conferenza stampa non è ... Leggi su facta.news (Di martedì 20 ottobre 2020) Lunedì 19 ottobre 2020 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le ragioni per cui l’del presidente del Consigliosegnava le ore 17:55 durante ladel 18 ottobre 2020, trasmessa in diretta ai cittadini21:35. Il particolare ha scatenato le insinuazioni di chi, come l’europarlamentare Antonio Rinaldi (Lega), ha parlato esplicitamente di, ma è stato anche notato e commentato in modo ironico da numerosi utenti sui social network (ad esempio qui, qui e qui). Si tratta di una notizia falsa, lanon è ...

Rinaldi_euro : I casi sono due: o Conte al polso ha un orologio che è una patacca oppure la conferenza stampa di ieri sera… - StefanoFeltri : Ma un premier che non è in grado di presentarsi in orario in conferenza stampa, è in grado di gestire una pandemia… - lauraboldrini : Ma veramente la nostra sanità non ha bisogno di risorse aggiuntive per offrire servizi migliori? A me sembra il con… - PaoloDiDomizio : #Virtus Alle 15.30 alla Segafredo Arena conferenza stampa di coach Djordjevic e del GM Paolo Ronci in diretta su @radiobolognauno - cons_mascherato : 1/1 come promesso, mio articolo di commento sulle parole del Premier in conferenza stampa, in merito al mancato ric… -

Ultime Notizie dalla rete : conferenza stampa Legge di bilancio 2021, conferenza stampa Conte - Gualtieri Governo “L’ingresso degli studenti delle superiori dalle 9 è controproducente”

I quali condividono l’opinione espressa “a caldo” dal presidente nazionale ANP (Associazione Nazionale Presidi) Antonio Giannelli, al termine della conferenza stampa del presidente del Consiglio ...

Covid: Oms, “Aspettiamoci mesi durissimi in Inverno”

Lo ha sottolineato il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, in conferenza stampa a Ginevra, facendo il punto sulla pandemia di Covid-19. In ...

I quali condividono l’opinione espressa “a caldo” dal presidente nazionale ANP (Associazione Nazionale Presidi) Antonio Giannelli, al termine della conferenza stampa del presidente del Consiglio ...Lo ha sottolineato il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, in conferenza stampa a Ginevra, facendo il punto sulla pandemia di Covid-19. In ...