In Edicola sul Fatto Quotidiano del 21 Ottobre: “Milano doveva andare in lockdown da venerdì” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il dossier Milano da lockdown: lo studio riservato I 4 scenari del Cts della Lombardia di Maddalena Oliva e Andrea Sparaciari Responsabilità di Marco Travaglio Caro Travaglio, leggendo il suo editoriale di domenica mi è parso di essere fronte a Jekyll e Mr. Hyde. Lei è sempre stato dalla parte del governo giallorosa, e sul Covid a favore di misure dubbie come mascherine e altro, a chiusure, precauzioni, tamponi fasulli, di tutto un po’, ma in quell’editoriale pare essersi stufato … Caso Consip “Romeo me lo portò l’amico di Renzi sr.: voleva finanziare il Pd” L’ex tesoriere dem Bonifazi ai pm di Marco Lillo e Valeria Pacelli Carroccio Ecco l’intercettazione di Siri. L’sms di Salvini per il Negroni Il senatore. Le conversazioni sul decreto per l’ex parlamentare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il dossier Milano da: lo studio riservato I 4 scenari del Cts della Lombardia di Maddalena Oliva e Andrea Sparaciari Responsabilità di Marco Travaglio Caro Travaglio, leggendo il suo editoriale di domenica mi è parso di essere fronte a Jekyll e Mr. Hyde. Lei è sempre stato dalla parte del governo giallorosa, e sul Covid a favore di misure dubbie come mascherine e altro, a chiusure, precauzioni, tamponi fasulli, di tutto un po’, ma in quell’editoriale pare essersi stufato … Caso Consip “Romeo me lo portò l’amico di Renzi sr.: voleva finanziare il Pd” L’ex tesoriere dem Bonifazi ai pm di Marco Lillo e Valeria Pacelli Carroccio Ecco l’intercettazione di Siri. L’sms di Salvini per il Negroni Il senatore. Le conversazioni sul decreto per l’ex parlamentare ...

fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 19 Ottobre: Conte non richiude l’Italia: “Ora dipende tutto da noi” - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 18 Ottobre: BASTA PANICO. Dati seri, ma non come a marzo - fattoquotidiano : I NUOVI TEST Offerti 115 milioni di kit antigenici al commissario Arcuri: costano da 2,5 a 20 euro. Sul mercato ogg… - ChiaraBannella : RT @CaritasItaliana: Su @CorriereBN oggi in edicola con @Corriere si parla dei dati del Rapporto 2020 su #povertà ed esclusione sociale, di… - CalellaMichela : RT @maxcek: Edicola: L’inimitabile Muhammad Ali Il più grande sul ring e fuori @corriere I pugni e le parole di #Ali ritrovati oggi sul Co… -

Ultime Notizie dalla rete : Edicola sul In Edicola sul Fatto Quotidiano del 19 Ottobre: Conte non richiude l’Italia: “Ora dipende tutto da noi” Il Fatto Quotidiano Coronavirus in Campania, solo 50 medici sono in arrivo: ancora infermieri in Germania

Curarsi è più difficile, ai tempi del coronavirus, anche a causa delle carenze di personale dovute ai tagli in organico e al blocco delle assunzioni imposto per tanti, troppi anni ...

Napoli, nel pronto soccorso del Cardarelli i malati Covid dietro un separé

È emergenza Coronavirus. Aumentano i ricoveri e gli ospedali della Campania sono in assetto di guerra e in massima allerta per potenziare le rete dedicata alla cura di Covid-19. Secondo ...

Curarsi è più difficile, ai tempi del coronavirus, anche a causa delle carenze di personale dovute ai tagli in organico e al blocco delle assunzioni imposto per tanti, troppi anni ...È emergenza Coronavirus. Aumentano i ricoveri e gli ospedali della Campania sono in assetto di guerra e in massima allerta per potenziare le rete dedicata alla cura di Covid-19. Secondo ...