Il richiamo di Mattarella | “Istituzioni collaborino | serve senso della misura e responsabilità”

(Di martedì 20 ottobre 2020) ROMA – Sindaci, regioni e governo smettano di ‘litigare’ tra loro e trovino il modo di collaborare in questo momento di difficoltà, in cui tutti sono chiamati al “senso di misura” e “responsabilità”, e in cui serve il comportamento corretto di tutti per “evitare di ricadere nella condizione di marzo e aprile”. A lanciare un richiamo a mettere da parte l’attaccamento alle “sfere di competenza” è il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: “Ciascuna istituzione certamente comprende e comprenderà che non deve attestarsi a difesa della propria sfera di competenza” ma “cercare il coordinamento e la collaborazione, l’accordo positivo“, dice il Presidente, perchè “solo il coro sintonico delle nostre istituzioni e delle loro attività può condurci a superare queste difficoltà”. Mattarella lancia l’appello durante la cerimonia al Quirinale di consegna delle Onorificenze Omri a cittadini che si sono distinti nell’emergenza del Covid -19.