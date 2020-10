Giro d’Italia 2020: il gruppo lascia andare via la fuga, a San Daniele del Friuli vince Jan Tratnik. Terzo Battaglin (Di martedì 20 ottobre 2020) Si apre con una giornata da fughe la terza ed ultima settimana del Giro d’Italia 2020. In 28 all’attacco nella sedicesima tappa, da Udine a San Daniele del Friuli per 229 chilometri. A conquistare il più bel successo della carriera è lo sloveno Jan Tratnik: un finale gestito al meglio dal 30enne della Bahrain-McLaren che prima ci ha provato in solitaria, poi è riuscito a spuntarla in uno scontro diretto con O’Connor. Pura gestione per la squadra della Maglia Rosa Joao Almeida, che si è permesso di attaccare nell’ultimo chilometro dando una dimostrazione di forza ai rivali. Gran battaglia per centrare la fuga giusta. Nessuno è riuscito ad andar via nei primi 20 chilometri pianeggianti, percorsi a tutta. Il primo vero attacco ... Leggi su oasport (Di martedì 20 ottobre 2020) Si apre con una giornata da fughe la terza ed ultima settimana deld’Italia. In 28 all’attacco nella sedicesima tappa, da Udine a Sandelper 229 chilometri. A conquistare il più bel successo della carriera è lo sloveno Jan: un finale gestito al meglio dal 30enne della Bahrain-McLaren che prima ci ha provato in solitaria, poi è riuscito a spuntarla in uno scontro diretto con O’Connor. Pura gestione per la squadra della Maglia Rosa Joao Almeida, che si è permesso di attaccare nell’ultimo chilometro dando una dimostrazione di forza ai rivali. Gran battaglia per centrare lagiusta. Nessuno è riuscito ad andar via nei primi 20 chilometri pianeggianti, percorsi a tutta. Il primo vero attacco ...

giroditalia : ??Giro d'Italia Stage 16 - Podium ?? @JTratnik ???? - @BahrainMcLaren ?? @ben_oconnor95 ???? - @NTTProCycling ??… - Radio1Rai : ?????? La Pattuglia Acrobatica Nazionale ha colorato di verde, bianco e rosso la carovana rosa. ?? Ieri le… - giroditalia : ???@taogeoghegan celebrate, @JooAlmeida98 suffers and keeps the Maglia Rosa. This is the Last Km of Stage 15, #Giro… - jeanine______ : RT @giroditalia: ??Giro d'Italia Stage 16 - Podium ?? @JTratnik ???? - @BahrainMcLaren ?? @ben_oconnor95 ???? - @NTTProCycling ?? @enricobattagl… - HiroasaTokifuka : RT @giroditalia: ??Giro d'Italia Stage 16 - Podium ?? @JTratnik ???? - @BahrainMcLaren ?? @ben_oconnor95 ???? - @NTTProCycling ?? @enricobattagl… -

Ultime Notizie dalla rete : Giro d’Italia Marcianise, in mezza Italia spacciatori e pusher cadono nella rete dei Carabinieri l'eco di caserta