FOTO | Bologna mette sotto i raggi 'x' un antico testo azteco (Di martedì 20 ottobre 2020) BOLOGNA – E' uno dei pochissimi 'libri' aztechi esistenti al mondo. È conservato a Bologna, nella Biblioteca universitaria, e ora sarà sottoposto a un nuovo studio a raggi X per indagare nel dettaglio le tecniche di scrittura e di disegno usate dagli aztechi per realizzarlo. Saranno utilizzate "tecniche avanzate non invasive", assicura l'Alma Mater di Bologna, per cercare di ricostruire in particolare la composizione dei colori con cui l'antico testo venne dipinto tra la fine del XV e l'inizio del XVI secolo.

