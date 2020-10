Formazioni ufficiali Frosinone-Virtus Entella | Serie B 2020 2021

(Di martedì 20 ottobre 2020) Ledi, sfida della quarta giornata di. I laziali dopo la vittoria sull’Ascoli ospitano i liguri nel turno infrasettimanale, in una sfida che li vede favoriti alla vigilia. Martedì 20 ottobre alle ore 21.00 inizierà il match, di seguito le scelte di formazione di Alessandro Nesta e Bruno Tedino.(3-4-3): Bardi, Ariaudo, Capuano, Brighenti, Zampano, Salvi, Maiello, Kastanos, Novakovich, Rohden, Dionisi(3-5-2): Borra, Poli, Pellizzer, Chiosa, Brescianini, Coppolaro, Koutsoupias, Paolucci, Costa, Petrovic, Brunori

tuttosport : LIVE #DynamoKiev-#Juve alle 18.55: le formazioni ufficiali ?? - infobetting : Reggina-Cosenza 1914 (martedì, ore 21): formazioni ufficiali, quote, pronostici - cascinanotizie : ???? Pisa-Monza: 0-0 FORMAZIONI UFFICIALI Attacco affidato a Marconi e Palombi LIVE - 11contro11 : #Chelsea-#Siviglia, le formazioni ufficiali: inglesi con Werner #ChampionsLeague #11contro11 - TuttoRegia : RT @ReggianaLIVE: #ASCREG: Ecco le formazioni ufficiali! Segui la gara e assegna i voti ai calciatori -

Ultime Notizie dalla rete : Formazioni ufficiali

Goal.com

La gara è in programma alle ore 21. Queste le scelte dei due allenatori Formazioni ufficiali di Lazio e Borussia Dortmund Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Patric; Marusic, ...Diretta Rennes Krasnodar streaming video tv Champions League: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita per il girone E.