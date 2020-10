Elisabetta Gregoraci svela il messaggio in codice e parla di Stefano: la reazione di Pierpaolo (Di martedì 20 ottobre 2020) Elisabetta Gregoraci ha svelato il significato del suo messaggio in codice, la gieffina fa sapere che è rivolto a più persone Elisabetta Gregoraci è tornata a far parlare di sé durante l’undicesima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri 19 ottobre su Canale 5. Signorini alla gieffina ha chiesto se è una donna che se la tira, lei ha risposto di no ma Antonella Elia non era d’accordo con lei. Riferendosi alla Gregoraci l’opinionista della quinta edizione del reality ha detto: “Diciamo che Elisabetta vive di rendita. Ormai lei è Cleopatra, per tutti i ragazzi tale è e vivono questa sua influenza. Comunque sa di avere questo potere, ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 20 ottobre 2020)hato il significato del suoin, la gieffina fa sapere che è rivolto a più personeè tornata a farre di sé durante l’undicesima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri 19 ottobre su Canale 5. Signorini alla gieffina ha chiesto se è una donna che se la tira, lei ha risposto di no ma Antonella Elia non era d’accordo con lei. Riferendosi allal’opinionista della quinta edizione del reality ha detto: “Diciamo chevive di rendita. Ormai lei è Cleopatra, per tutti i ragazzi tale è e vivono questa sua influenza. Comunque sa di avere questo potere, ...

